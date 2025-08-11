Zjarret në vend/ Avioni Canadair nga Kroacia dhe dy helikopterë ‘Black Hawk’ nga Emiratet në ndihmë të Shqipërisë
Në Synej të Rrogozhinës po ndërhyhet që prej orëve të para të mëngjesit me një avion Canadair të ardhur nga Kroacia, për izolimin e vatrës së zjarrit.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi gjithashtu mbërritjen në vend të dy helikopterëve Black Hawk të Forcës Ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilët do të angazhohen në operacionet e shuarjes së flakëve.
Në Poliçan, ku mbrëmjen e djeshme situata ishte kritike, zjarri zbriti në kodrat e fshatrave Plirëz dhe Mbrakull, duke detyruar evakuimin e të moshuarve të azilit dhe gjashtë familjeve pranë zonës së rrezikut. Sot situata raportohet nën kontroll.