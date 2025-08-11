LEXO PA REKLAMA!

Zjarret në vend/ Avioni Canadair nga Kroacia dhe dy helikopterë ‘Black Hawk’ nga Emiratet në ndihmë të Shqipërisë

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:48
Zjarret në vend/ Avioni Canadair nga Kroacia dhe dy helikopterë

Në Synej të Rrogozhinës po ndërhyhet që prej orëve të para të mëngjesit me një avion Canadair të ardhur nga Kroacia, për izolimin e vatrës së zjarrit.

Zjarret në vend/ Avioni Canadair nga Kroacia dhe dy helikopterë

Ministria e Mbrojtjes njoftoi gjithashtu mbërritjen në vend të dy helikopterëve Black Hawk të Forcës Ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilët do të angazhohen në operacionet e shuarjes së flakëve.

Në Poliçan, ku mbrëmjen e djeshme situata ishte kritike, zjarri zbriti në kodrat e fshatrave Plirëz dhe Mbrakull, duke detyruar evakuimin e të moshuarve të azilit dhe gjashtë familjeve pranë zonës së rrezikut. Sot situata raportohet nën kontroll.

