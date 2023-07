Zjarret në Greqi, Ambasada shqiptare në Athinë thirrje qytetarëve: Ja numrat ku mund të kërkoni ndihmë

Ambasada shqiptare në Athinë ka reaguar në lidhje me zjarret në Greqi, ku u ka bërë thirrje qytetarëve për kontakte dhe si të kërkojnë ndihmë në rast nevoje.



Sakaq ka vënë në dispozicion numrat e kontakteve në rast emergjencë.

Njoftim:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

‼️ Në vijim të ndjekjes së situatës emergjente të zjarreve në rajone të ndryshme të Greqisë, Ambasada e RSH-së në Athinë njofton se qytetarët që ndodhen në zonat e prekura nga zjarri, të cilët kanë nevojë për ndihmë, mund të kontaktojnë:

Drejtpërdrejt me Sekretarinë e Përgjithshme të Ministrisë së Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile ????????, në numrat e telefonit

0030-213 1510903





0030-213 1510953;

Njësinë e Menaxhimit të Krizave të Ministrisë së Punëve të Jashtme ???????? që është aktivizuar për shkak të zjarrit, e cila ka vënë në dispozicion të shtetasve të huaj që kanë nevojë për ndihmë numrat e kontaktit

0030-210 3681730

0030-210 3681259

0030-210 3681350;

Ambasadën ???????? në Athinë në numrin e emergjencave 0030-6941658183, në dispozicion të qytetarëve ????????/???? dhe në adresën e email-it. [email protected].

Në solidaritet me Greqinë dhe popullin e saj në këto ditë të vështira, Ambasada është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet zyrtare greke dhe me familjet shqiptare që ndodhen në këto zona.