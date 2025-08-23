LEXO PA REKLAMA!

Zjarr në traversat e hekurudhës Fier–Vlorë, tymi mbulon qytetin

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 14:17
Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë traversat e drurit të përdorura për linjën hekurudhore Fier–Vlorë, duke mbuluar me tym të zi qytetin e Fierit dhe zonat përreth.

Për shkak të vajit që përmbajnë traversat, djegia ka prodhuar shtëllunga të dendura tymi të dukshme nga larg. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes, por burime paraprake nuk përjashtojnë zjarrvënien e qëllimshme.

Në terren ndodhen dy mjete zjarrfikëse dhe forcat e repartit të Fierit, të cilët po përpiqen të vendosin nën kontroll flakët dhe të ndalojnë përhapjen e tyre përgjatë linjës hekurudhore.

