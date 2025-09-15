Zjarr në Qafën e Butrintit, flakët rrezikojnë Parkun Kombëtar
Një zjarr ka rënë ditën e sotme në zonën e njohur si Qafa e Butrintit, duke përfshirë një pjesë të gjelbëruar të Parkut Kombëtar të Butrintit.
Sipas informacioneve, era e fortë që fryn aktualisht po ndikon në përhapjen e flakëve, duke rrezikuar sipërfaqe të tjera të parkut.
Në vendngjarje ndodhet zjarrfikësja, e cila po punon për izolimin dhe shuarjen e flakëve, ndërsa ende nuk ka të dhëna zyrtare për shkakun e rënies së zjarrit.