Zjarr në fshatin Vajzë të Vlorës, ja si paraqitet situata
Një vatër aktive zjarri është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune në fshatin Vajzë të bashkisë Selenicë, në qarkun e Vlorës.
Sipas medias "A2 CNN" bëhet me dije se zjarri është në një distancë të shkurtër nga banesat duke bërë qe rreziku për to të jetë konstant.
Për shkak të kushteve atmosferike flakët po përhapen teksa bëhet e pamundur shuarja e tyre, edhe për shkakun se bashkia Selenicë disponon vetëm dy mjete zjarrfikëse, duke mos përballuar dot situata të tilla, është kërkuar ndihmë dhe mbështetje nga zjarrfiksja e Vlorës për vënien nën kontroll të zjarrit.
Dyshohet se sërish kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme, ndërkohë që hetimet vijojnë.