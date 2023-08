Zjarr në Belsh, forcat zjarrfikëse dhe banorët e zonës mobilizohen për shuarjen e flakëve

Një zjarr i përmasave të mëdha është regjistruar në fshatin Qafshkallë në Belsh.







Burime zyrtare bëjnë me dije se zjarri ka përfshirë disa hektarë me pyje e ullishte. Mësohet se zjarri ka nisur në territorin e bashkisë së Peqinit, por për shkak të erës së fortë ka përparuar me shpejtësi në drejtim të fshatit Qafëshkallë e Belshit.

Për izolimin dhe shuarjen e zjarrit janë mobilizuar forcat e shërbimit zjarrfikës, shërbimit pyjor si edhe dhjetëra banorë të zonës.