LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarr në autostradën Tiranë-Durrës, makina shkrumbohet nga flakët

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 11:10
Aktualitet
Zjarr në autostradën Tiranë-Durrës, makina shkrumbohet nga

Një automjet është përfshirë nga flakët mëngjesin e sotëm në autostradën Tiranë–Durrës, në afërsi të kryeqytetit.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka shkrumbuar plotësisht mjetin, duke shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve, ndërsa shkaku i  zjarrit mbetet ende i paqartë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion