Zjarr midis dy reparteve ushtarake në Zall Herr, dyshohet i qëllimshëm!
Vatrat e zjarrit jane perhapur diten e sotme edhe në qarkun e Tiranës. E habitshme ka qenë vatra e zjarrit mes dy reparteve ushtarake në Zall Herr dhe që dyshohet se është një akt i qëllimshëm.
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, teksa shpjegonte hartën e 30 zjarreve të rëna 24 orët e fundit në vend, dha edhe lajmin se një prej tyre ishte në zonën e Zall Herrit, pikërisht mes dy reparteve. I tha se në këtë zonë nuk ka pasur historik zjarresh dhe kjo e përforconte më shumë dyshimin për një krim.
“Në këto momente po bëhet një betejë e fortë në Zall Herr, për koicidencë ose jo, mes dy reparteve ushtarake dhe atij special, shpërtheu një zjarr në orët e pasdites, i pakuptimtë edhe nga pikëpamja e historikut, teksa po përpiqemi me strukturat, zjarrfikësit dhe Bashkinë Kamëz për t’i shuar flakët”, tha Vengu mes të tjerash për këtë ngjarje.
Ai tha se ka dyshime për një akt të qëllimshëm, ashtu sikurse vatrat masive të zjarrit në Kavajë-Rrogozhinë, po ditën e sotme.
“Kemi pasur vatra komplekse në Rrogozhinë dhe Kavajë, me zjarre masive. Dyshimet tona janë për zjarre të qëllimshme sepse nuk kanë histori zjarresh ato zona”, tha ministri.