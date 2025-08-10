LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarr masiv në zonën e Zhabjakut, flakët përhapen me shpejtësi drejt Vilë-Bashtovës

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 15:00
Aktualitet

Zjarr masiv në zonën e Zhabjakut, flakët përhapen me

Një tjetër zjarr masiv raportohet në vend, konkretisht në zonën e Zhabjakut. Flakët duke u favorizuar nga era e fortë po përhapen shpejtësi drejt fshatit Vilë-Bashtovë, në bashkinë Rrogozhinë.

Raportohet se zjarri ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me ullishte, vreshta dhe tokë bujqësore. Ndërkohë, situata paraqitet problematike, për shkak se flakët janë shumë pranë zonave të banuara.

Forcat zjarrfikëse nga Rrogozhina dhe Kavaja janë në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Në ndihmë pritet të mbërrijnë edhe zjarrfikës nga Peqini

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion