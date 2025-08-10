Zjarr masiv në zonën e Zhabjakut, flakët përhapen me shpejtësi drejt Vilë-Bashtovës
Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 15:00
Aktualitet
Një tjetër zjarr masiv raportohet në vend, konkretisht në zonën e Zhabjakut. Flakët duke u favorizuar nga era e fortë po përhapen shpejtësi drejt fshatit Vilë-Bashtovë, në bashkinë Rrogozhinë.
Raportohet se zjarri ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me ullishte, vreshta dhe tokë bujqësore. Ndërkohë, situata paraqitet problematike, për shkak se flakët janë shumë pranë zonave të banuara.
Forcat zjarrfikëse nga Rrogozhina dhe Kavaja janë në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Në ndihmë pritet të mbërrijnë edhe zjarrfikës nga Peqini