Zjarr i madh në Markatomaj të Lezhës, rrezikohen banesat pranë vatrës

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 13:31
Aktualitet

Zjarr i madh në Markatomaj të Lezhës, rrezikohen banesat

Një zjarr i madh ka përfshirë sipërfaqe me shkurre dhe ferra në fshatin Markatomaj, buzë superstradës Lezhë–Milot. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe po i afrohen banesave të zonës, si dhe restorantit të dasmave “Orkidea Palace”.

Forcat zjarrfikëse ndodhen në terren duke punuar për të izoluar vatrën, por situata paraqitet e vështirë për shkak të përhapjes së shpejtë të zjarrit.

Sipas informacioneve nga vendngjarja, flakët kanë arritur deri në kuzhinën e restorantit, duke rritur rrezikun për dëme të mëdha materiale.

