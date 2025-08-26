Zjarr i madh në Markatomaj të Lezhës, rrezikohen banesat pranë vatrës
Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 13:31
Aktualitet
Një zjarr i madh ka përfshirë sipërfaqe me shkurre dhe ferra në fshatin Markatomaj, buzë superstradës Lezhë–Milot. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe po i afrohen banesave të zonës, si dhe restorantit të dasmave “Orkidea Palace”.
Forcat zjarrfikëse ndodhen në terren duke punuar për të izoluar vatrën, por situata paraqitet e vështirë për shkak të përhapjes së shpejtë të zjarrit.
Sipas informacioneve nga vendngjarja, flakët kanë arritur deri në kuzhinën e restorantit, duke rritur rrezikun për dëme të mëdha materiale.