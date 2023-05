Zhdukja e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit që tronditi Sarandën, zbardhen detaje

Saranda prej vitesh është konsideruar nga institucionet ligjzbatuese si një nga zonat më të qeta e me kriminalitetin më të ulët në vend.

Veç trafiqeve të paligjshme me Greqinë, kryesisht të marijuanës dhe klandestinëve, asgjë tjetër nuk e ka shqetësuar as policinë e as qytetarët. Numri i vrasjeve kishte raste ishte 0 e ndonjëherë 1 në vit. Edhe kur ndodhnin, shkak mund të ishte ndonjë grindje momentale e në shumicën e rasteve arma e përdorur ishte thika. Por raportet e kriminalitetit kanë ndryshuar ndjeshëm dekadën e fundit e sidomos 5 vjeçarin e fundit në Sarandën në dukje të qetë.

11 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë zhdukur 10 vitet e fundit në trekëndëshin Sarandë-Ksamil-Konispol e nga këto 50 % nuk janë zbardhur, kryesisht ato motivi i së cilave mund të lidhet me larje hesapesh apo hakmarrje. Tonelata droge të nisura nga Saranda kanë arritur vitet e fundit jo vetëm në Greqi por edhe në Turqi, ndërsa kontigjenti kriminal me origjinë nga kjo zonë nuk është më objekt vetëm i policisë shqiptare dhe asaj greke, por edhe i vendeve europiane si Spanja, Anglia etj.

Që Saranda është një nga qendrat e tjetërsimit të pronave publike përmes falsifikimit të dokumenteve, zaptimit apo legalizimeve të objekteve të ndërtuara rishtaz, këtë e thonë raportet vjetore të KLSH dhe kontrolleve të ndryshme të Ministrisë së Drejtësisë e shpesh këto bëhen shkak për nisje të përplasjeve që shkojnë deri në marrje jete, pasi tek pronat gjendet edhe pastrimi i parave.

Organet ligjzbatuese e aq më pak SPAK, janë mjaftuar me operacione të një niveli të ulët, pa arritur të godasin fenomenin e aq më pak ta parandalojnë atë, thjesht Saranda ka qenë larg objektivit, e maskuar nën petkun e “qytetit të qetë turistik”.

Zhdukja e Leonard Thodhorit e Fatmir Sulovarit ditën me diell të 6 prillit, ‘zbuloi’ fytyrën e vërtetë të Sarandës. 1 muaj e gjysmë pas ngjarjes së rëndë, banorët vazhdojnë të jenë të shokuar e familjarët të dëshiruar për drejtësi. Ngjarja vazhdon e pazbardhur e trupat të pazbuluar. Por ndoshta kjo ngjarje i ka shërbyer institucioneve të kthejnë sytë nga Saranda pasi brenda një dosje kanë zbuluar se çfarë ndodh vërtetë aty.

Neglizhenca e policisë

Sipas dosjes hetimore të siguruar nga “Balkanweb”, zhdukja e dy personave ka ndodhur rreth orës 15.19 të 6 prillit, është denoncuar nga familjarët në 9 prill dhe është publikuar me komunikatë nga policia në 12 prill, vetëm pasi lajmi ishte bërë publik në media.

Ndërkohë kërkimet për trupat e dy të zhdukurve kanë nisur në 23 prill. 4 data të ndryshme për të njëjtën ngjarje, ndoshta shkak që sot ende nuk po gjenden trupat.

SHITJA E KOKAINËS DHE LËVIZJA ME ARMË

Në vendimin për caktimin e masës së sigurisë ndaj shtetasit S. B por edhe nga dëshmia në media e një prej personave që mund të ketë dijeni mbi ngjarjen, flitet për përdorim të kokainës dhe tregtim të saj, sipas fjalëve të dëshmitarëve se “ditën e enjte në darkë e ka telefonuar F. nga numri i L. dhe i ka thënë “Do na sjellës mall këtu?”, “Se e do Y.” apo “vajtëm tek shtëpia e K. pastaj.

Ja ta them copë unë pinim kokainë…pikë e morëm prapë…”. Gjithashtu rezulton se Leonard Thodhori lëviztë i armatosur me pistoletë në Sarandë dhe po i armatosur ka lëvizur edhe në aksin Sarandë – Kardhiq.

TOKAT E PAAZHORNUARA DHE INVESTIMET STRATEGJIKE

Dosja e zhdukjes së dy personave ka nxjerrë në skenë problemin e pronave pa dokumentacion në Sarandë, çka ka çuar shpesh në konflikte. Edhe pas 33 vitesh, zona si Çuka rezultojnë ende të paazhornuara në ASHK dhe tokat aty janë pa certifikatë pronësie.

Një të tillë e pretendonte edhe Leonard Thodhori, e kjo tokë mendohet si pikënisje e konfliktit. Nga ana tjetër Fatmir Sulovari rezulton ish-pronar i një diskoje në Ksamil, për te cilën familjarët e tij thonë se është prishur nga shteti për shkak se toka aty dhe rreth saj është dhënë për investim strategjik nga qeveria.

MJETE ME TARGA FALSE E FENELINA LËVIZIN LIRSHËM

Dokumenti për caktimin e masës së sigurisë ndaj shtetasit S. B, zbulon edhe se si në Sarandë një automjet qarkullon ditën për diell jo me një, por me dy palë targash të falsifikuara. Konkretisht mjeti tip “Mercedes-Benz” E Class që mendohet se ka rrëmbyer dy të zhdukurit, brenda harkut kohor të 39 minuta shihet të qarkullojë njëherë me targat AA175LV të vjedhura në Shqipëri e njëherë më targat YTO1114 të vjedhura në Greqi.

Nga ana tjetër mjeti tip “Land Rover” i sekuestruar në një karburant në Sarandë, rezulton të ketë qarkulluar në Sarandë me xhama të zinj por edhe me fenelinë policie e cila nuk u gjet në momentin e sekuestrimit.

Po ashtu nga dosja hetimore zbulohet edhe fakti se si në Sarandë mund të marrësh një pronë me qira duke realizuar kontrata fiktive. Madje edhe një avokat i marrë në pyetje lidhur me kontratën e vilës ku u zbulua mjeti i krimit, gjatë deklarimit të tij, pasqyruar në faqen nr.9 të vendimit për caktimin e masës së sigurisë, është shprehur: “Nuk mund të jap shpjegime pasi nuk e di për çfarë kontratë bëhet fjalë sepse redaktoj shumë kontrata”.

MJETE TË BLINDUARA NË QARKULLIM

Zhdukja e dy personave zbuloi gjithashtu se në Sarandë mund të gjesh edhe automjete të blinduara. Konkretisht i tillë është ai i sekuestruar, i parkuar në një plantacion mandarinash në fshatin Xarrë. Një Jeep Cherokee i zi me targa greke BOO – 9195 me xhama të zinj.