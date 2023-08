Zhdukja e “Koçoles” dhe Sulovarit/ Arrestohet krahu i djathtë i Admir Tafilit! Tre në kërkim

Policia në zhvillim të operacionit "Misteri" ka rënë në gjurmët e autorëve të dyshuar që mund të kenë rrëmbyer Fatmir Sulollarin dhe Leonard Thodhorin të njohur si ""Koçolja", të zhdukur në Sarandë prej muajit prill të këtij viti.

Albi Mecini 29 vjeç është arrestuar ditën e sotme nga policia, pasi u kap me 21.3 kilogramë lëndë plasëse artizanale, me të cilën dyshohet se do të vriste në Fier një emër të njohur të botës së krimit të këtij qyteti.

Mecini është autori i dyshuar për dy zhdukjet e bujshme në Sarandë të miqve Sulovari dhe Thodhori. Ndërkohë detaje të reja janë zbardhur nga arrestimi i 29- vjeçarit, i cili ka qenë i dënuar më parë pasi ka ndihmuar të arratiset nga nga burgu i sigurisë së lartë në Drenovë në nëntor të vitin 2013, Admir Tafilin.

Gjatë operacionit policor në kërkim janë shpallur dhe tre persona, Arafat Manërkolli, Ervis Cukali dhe Sebastian Lataj, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar Albi Mecinin.