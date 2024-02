Zgjidhet kryetari i ri i këshillit të qarkut të Shkodrës

Edmond Ndou i Partisë Socialiste është zgjedhur kryetar i këshillit të qarkut të Shkodrës. Mbledhja e thirrur pas dorëheqjes së Marina Duhanit nga radhët e PSD-së së Tom Doshit. Edmond Ndou mori 18 vota pro dhe 1 kundër nga 19 anëtarët me të drejtë vote për këshillin e qarkut të Shkodrës.

Pas vetëm pak muajsh nga drejtim i këtij institucioni nga PSD, tashmë ky institucion vendet për të gjithë qarkun do të drejtohet nga socialistët.

Në fjalën e tij, para anëtarëve të këshillit, Ndou u shpreh se do të punojnë me përkushtim me të gjithë në të mirë të zhvillimit të Qarkut të Shkodrës.