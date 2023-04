Zgjedhjet e 14 majit, publikohen modelet e fletëve të votimit për Tiranen

Partitë politike po përgatiten të ndezin motorët për fushatën elektorale për zgjedhjet vendore të 14 majit. Në këtë kuadër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar modelin e fletëve të votimit si për kryetar bashkie ashtu edhe për këshillin bashkiak.

Më poshtë gjeni modelin e fletës së votimit për Bashkinë e Tiranës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në këto zgjedhje do të votohet në 61 bashki të vendit. Ndryshe nga herët e kaluara, Partia Socialiste ka deklaruar se nuk do bëjë fushatë të zhurmshme, por një pjesë të parave të shpërndara nga KQZ-ja do t’i çojë për mbjellje pemësh në gjithë Shqipërinë.