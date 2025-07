Zgjedhjet e 14 majit/ Një tjetër kandidat i shtohet listës për Bashkinë e Tiranës., zbardhet emri i njohur

Lista e kandidatëve që do të garojnë për Bashkinë e Tiranës me 14 Maj, është shtuar. Pas Belind Këlliçit, kandidatit të opozitës, dalë nga Primaret dhe kryebashkiakut aktual Erion Veliaj, një tjetër emër synon kreun e Bashkisë së Tiranës.

Ai është Arian Galdini, kreu i LRE.

Galdini ka njoftuar se me datë 28 janar, ora 18.30 do të zhvillohet takimi solemn i hapjes zyrtare të fushatës për mbledhjen e 3500 firmave mbështetëse nga qytetarët e Tiranës për kandidimin e tij për Kryetar Bashkie në kryeqytet.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, ai bën thirrje për mbështetje.

Postimi i plotë:

“Shënojeni në kalendarët tuaj.

I gjithë Komuniteti ynë duhet të angazhohet fort që të bëjmë një nisje rrëzëllitëse siç na takon.

Në dt 28 janar, ora 18.30.

Vendin dhe sallën do tjua njoftojmë sapo ti kemi vendosur.

Por shënoni në kalendarët tuaj, ditën e shtunë, dt 28 janar, ora 18.30.

Duhet të jetë një takim i madh në përmasat e Asambleve tona Kombëtare.

Ne jemi një Komunitet vital dhe plot energji e me njerëz realë që na mbështesin.

Ndaj ne duhet të japim dëshmitë tona pikërisht në mënyrën që na takon neve, pra duke mbushur sallat plot e duke treguar se LRE janë ata qindra njerëz që na mbështesin sinqerisht, ndershmërisht e pastërtisht, pa asnje interes e pa asnjë përfitim.

Unë do të jem Kandidati i LRE për Kryetar Bashkie i Tiranës, nëse 3500 qytetarë të Tiranës do të më mbështesin me firmat e tyre”, shkruan Galdini.