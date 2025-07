Zgjedhja e Presidentit, nesër diskutimet mes grupeve parlamentare

Ditën e nesërme në kryesinë e Kuvendit do të vijojnë negociatat mes grupeve parlamentare për zgjedhjen e emrit të ri të kreut të shtetit.

Mësohet se takimet do të zhvillohen të ndara, ku fillimisht pritet të diskutohet mes kreut të grupit parlamentar socialist, Taulant Balla dhe Mesila Dodës, në orën 10:00.

Takimi do të pasohet me Fatmir Mediun, ndërsa ende nuk ka një konfirmim nga ana e Enkelejd Alibeajt.

Kujtojmë këtu se më herët Byroja e Kryetarëve vendosi që data 16 maj ora 17:00, të zhvillohet seanca e votimit në raundin e parë.

Fatmir Mediu deklaroi pak më parë për mediat se do të ishte mirë që opozita të dilte me një kandidat të përbashkët. Ndërkohë, në dispozicion të palëve do të jenë disa ditë për gjetjen e një emri konsensual.

Sipas platformës së Alibeajt, kandidati për President duhet të jetë së pari antikomunist. PS-ja e ka refuzuar këtë platformë.