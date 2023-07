“Zemër, s’të ka marrë malli për mua “, aventura e pasionit të Ersida Dyrmishit, zbardhen të tjera biseda

Një ngjarje e paprecedentë është zbardhur ditën e sotme.

Pak kohë më parë mediat kanë raportuar se një nënë e re, e identifikuar si Ersida Dyrmishi ishte zhdukur nga banesa e saj në Durrës pa lënë asnjë gjurmë.

Teksa ngjarja u denoncua në polici dhe nisën kërkimet për nënën e dy fëmijëve, e reja shfaqet pabesisht pas 9 ditësh teksa denoncoi në polici një person që e akuzonte për përdhunim dhe pengmarrje.

Ditën e sotme familjarët e bashkëshortit të Ersida Dyrmishit kanë publikuar në media mesazhet e saj të dashurisë shkëmbyer me personin që vetë e reja e denoncoi për pengmarrje.

Duket se Ersida Dyrmishi, as nuk është përdhunuar, as nuk është rrëmbyer, por ka zgjedhur të arratisej në një aventurq pasioni me të dashurin e saj për 9 ditë.

Më poshtë janë të tjera bidesa zhvilluar mes saj dhe të dashurit në telefonin e saj celular.

Pjesë nga bisedat mes Marjus Musakut dhe asaj që pretendohet të jetë Erisida:

Ersida: Hë zemra ime se e kisha në karikim, krej nga dhoma.

Marjus: Jeta ime ti, më co foto po të them

(Zhvillojnë, një bisedë telefonike me kamer)

Ersida: Shtrihu, mos rri ul. Të lutem se stë shoh dot ashtu.

Marjusi (zhvillohet një bisedë me kamera)

Ersida: E jotja jam

Marjusi: je e imja, e kujt je.

Ersida: E jotja aq

Marjus: Të ka prek ai ?

Ersida: Jo fare

Ersida: Si je? Jam te Kloe, te kopshti. Sa të vetët në shtëpi të mar, mirë shkoi operacioni?

Marjus: Zemër, stë ka marrë malli për mua? Fare?

Pjesë të tjera nga biseda:

Ersida: Më knaq pafund.

Marjusi: Edhe 70 vjeçe do kaljmë bashkë një pleqëri të lumtur, e një rini flakë, pjeshka ime.

Ersida: Nëse undë do vdes, biri a do më premtosh që do martohesh dhe do bësh një vajzë të bukur ti vendosësh emrin tim.

Marjus: hahahah ca vdekje thua me. Unë të kam ty.

Pjesë nga një tjetër bisedë:

Ersida: Është jashtë ai. Jam me kloen.

Marjus: Të dua, ti je e imja.

Ersida: Dhe unë ty birush.

Marjus: Ti je e imja, për jetë. Princesh, ti ke hyrë në zemrën time dhe celësin un ja kam hedh peshkaqenit.

Pjesë nga biseda të tjera:

Ersida: Do vish tek unë?

Marjus: Ti nuk më do, vetëm fjalë ke. Kështu me don? Ti më lëndon

Ersida: Unë po bëhem gati për tek ty. Nuk të lëndoj.