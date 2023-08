Zbulohet ‘rruga e re’ ilegale e shqiptarëve drejt Britanisë! ‘The Telegraph’: Trafikantët marrin 14 mijë paund për person

Forcimi i kontrolleve nga autoritetet franceze në kanalin detar me Britaninë ka detyruar grupet kriminale, që të zbulojnë një rrugë të re për kalimin e emigrantëve të paligjshëm. “The Telegraph” shkruan se itinerari i ri nis në Spanjë dhe përfundon në Portsmouth ku trafikantët marrin 14 mijë paund për person.



Grupet kriminale kanë gjetur një rrugë të re për kalimin e emigrantëve të paligjshëm nga Shqipëria për të kaluar ilegalisht në Britani. Përmes kamionëve, klandestinët po transportohen nga Spanja në Portsmouth.

“The Telegraph” shkruan se kontrabandistët shqiptarë sigurojnë kalimin nga Santander në bregun verior të Spanjës në portin e bregdetit jugor të Portsmouth për një pagesë prej 14 mijë paund për person.

Gazeta britanike shkruan se kjo rrugë e re shikohet nga grupet e trafikut, si një alternativë ndaj kalimit të kanalit francez me varkave të vogla ku siguria dhe kontrollet janë përmirësuar ndjeshëm vitin e fundit për shkak të masave të shtuara nga policia. Kostoja për “rrugën e re të klandestinëve” është katërfishi i pagesës që kërkohej për kalimin ilegal nga kanali Francez e cila varionte nga 3,000 deri në 3,500 paund.

Sipas artikullit të “The Telegraph” itinerari i ri i kalimit ilegal po reklamohet në mediat sociale duke përfshirë TikTok-un ku autorët përdorin imazhe kamionësh, tragetesh dhe sitesh të kryeqytetit britanik, duke përfshirë edhe Syrin e Londrës. Numri i shqiptarëve që kaluan Kanalin francez me varka të vogla ra ndjeshëm në pesë muajt e parë të këtij viti, pasi qeveria shqiptare dhe britanike nënshkruan një marrëveshje për kthim të shpejtë në Tiranë të emigrantëve ilegalë.

Sipas mediave britanike, në vitin 2022, 45,755 emigrantë shqiptarë përllogaritet të kenë hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe kryesisht përmes kanalit ndërkohë që ky fluks u bë shkak për marrjen e masave shtesë në dy anët e kufirit britanik dhe francez.

Emigrantët që kalojnë Kanalin me gomone merren nga Forcat Kufitare për t'u përpunuar nga zyrtarët e imigracionit në Manston pranë Doverit me perspektivën për t'u deportuar përsëri në Shqipëri sipas një marrëveshjeje "të shpejtë" të kthimit të rënë dakord vitin e kaluar midis dy vendeve.

“Nëse mbërrijnë me një varkë të vogël, ata e dinë se ka të ngjarë të kthehen në Shqipëri,” tha një hetues imigracioni i njohur me tregtinë.

“Ata e dinë se kërkesa e tyre për azil do të refuzohet, kështu që ata nuk regjistrohen në Home Office. Për të paguar shumën e madhe të parave për të hyrë në MB, shumë përfshihen në fermat e kanabisit .”

Një rritje në numrin e emigrantëve të paligjshëm që tentojnë të hyjnë në MB nëpërmjet Portsmouth dhe Poole është raportuar tashmë nga mbikëqyrësi i kufijve dhe imigracionit në Mbretërinë e Bashkuar.

“Numrat e zbuluar në Portsmouth dhe Poole sugjeruan disa zhvendosje të migrantëve të parregullt që kërkonin të hynin në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë klandestine në Normandi dhe Spanjë, pas përmirësimeve në sigurinë e portit në Calais, Coquelles dhe Dunkirk”, tha inspektorati.

Numri i shqiptarëve që kalojnë Kanalin me varka të vogla ra ndjeshëm në pesë muajt e parë të këtij viti në dy për qind të mbërritjeve, nga 28 për qind vitin e kaluar kur një rekord 45,755 emigrantësh në total arritën në Britaninë e Madhe përtej ngushticës së Doverit vitin e kaluar. .

Megjithatë, Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) thotë se tërheqja e ekonomisë gri, ku emigrantët mund të fitojnë deri në 100 £ në ditë në ndërtim, mikpritje, lavazh makinash ose si berber, ose 1000 £ në javë si "kopshtar" në një fermë kanabisi është "shumë dërrmuese" për shqiptarët më të varfër.

Disa, tha ai, u sollën për të punuar në pemët e brendshme të kanabisit, ku shqiptarët kanë uzurpuar vietnamezët si maja në prodhimin e drogës, me kalimin e tyre përmes Kanalit me varka të vogla të paguara nga bandat. Më pas ata janë "të lidhur me borxh" për të shlyer tarifën e tyre të kalimit duke punuar me ferma ose për bandat.

Vitin e kaluar, NCA vlerësoi se qindra milionë paund po ktheheshin në Shqipëri me shumën që u rrit me një të pestën në pesë vitet e fundit. Ai zbuloi se kishte 70 hetime të drejtpërdrejta për emigracionin, në të cilat "një pjesë e konsiderueshme" ishin të lidhura me grupet shqiptare të krimit të organizuar.

Rastet e fundit kanë përfshirë një 22-vjeçar, i cili u burgos për tetë muaj pasi ra dakord të kujdesej për më shumë se 400 bimë kanabisi për të shlyer borxhin e tij ndaj një bande të kontrabandës me njerëz. Një tjetër 19-vjeçar u dënua me 20 muaj burg për kultivimin e 52 bimëve kanabis pasi u kap brenda tetë ditësh nga mbërritja e tij në MB në një kamion.

TikTok tha se kishte mbyllur llogaritë. TikTok, Facebook dhe Tëitter janë nënshkruar të gjithë në një iniciativë në të cilën ata janë zotuar të rrisin bashkëpunimin me NCA për të gjetur dhe hequr përmbajtjen kriminale.