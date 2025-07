Zbulohet raporti i Komisionit Europian! “Skaner” Reformës në Drejtësi, SPAK, Komisionit “Xhafaj”, Policisë e Gjykatës Kushtetuese

Komisioni Europian ka hartuar një draft raport për Sundimin e Ligjit, nga ku analizohet me detaje ecuria e reformës në drejtës në Shqipëri, përfshi sfidat me luftën ndaj korrupsionit.

Nga një burim diplomatik gazetari i Top Channel, Muhamed Veliu siguroi draft raportin i sigluar konfidencial, që mban datën 9 Qershor 2025 dhe i është dërguar institucioneve shqiptare për t’ju përgjigjur me komente, të cilat reflektohen më pas në raportin final. Ky draft raport për Sundimin e Ligjit në Shqipëri fillimisht tregon si qytetarët e perceptojmë drejtësinë e vendit të tyre sot.

“Niveli i perceptuar i një gjykate të përgjithshme në Shqipëri vazhdon të jetë mesatarisht si tek publiku i gjerë edhe tek kompanitë. Në përgjithësi, 47% e kompanive të përgjithshme dhe 40% e kompanive e perceptojnë të tjerat në vitin 2025. kompanitë ka rënë në krahasim me vitinë 2024 (45%)”.

Komisioni Europian i dedikuar një kapitulli të analizave të punës së SPAK-ut vlerëson “Struktura Speciale e Kundër Korrupsionit (SPAK) konsolidoi më shumë rezultatet e saj pozitive në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe të lartë të përparimit të një rekordi të fortë në luftën kundër korrupsionit”.

“SPAK-u vazhdoi të konsolidojë rezultatet e tij pozitive në luftën kundër korrupsionit të lartë, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me stafin e tyre pozitiv. e interesave financiare të BE-së. SPAK shfaq vizionin e strategjive të qëndrueshme dhe të pandryshueshme në kontributin e tij në luftën kundër niveleve të larta, kundër kontrollit të kontrollit të politikës, grupeve të krimit të sikletave dhe mediave. Rritja e punës së punëtorëve të punës për SPAK-un dhe mungesat e stafit dhe veprimeve të çështjeve që adresohen. Numri i referimeve te SPAK-u nga të tjerët që kanë rënë më shumë dhe mbeten i ulët”.

Komisioni Eurpian në përfundimin e “Shqipëria e reformës gjyqësore të drejtësisë së Shqipërisë dhe autonomisë së prokurorisë”. Procesi i verifikimit të gjithë anëtarëve të qeverisë dhe prokurorëve u finalizua në shkallën e parë, duke forcuar më tej llogarinë. Përkundër qëndrueshmërisë së vendimit dhe për arsyetimin e Komisionit Evropian, ka vendosur për ndikimin e tij në gjykimin e zyrtarëve ose politikanët që janë përkeqësuar. Duke analizuar anti-korrupsionin në draft-raportin e Komisionit Evropian:

“Strategjia Kundër Korrupsionit për vitet 2024-2030 është miratuar.

Komisioni Evropian ka edhe këtë koment paraprak për komisionin e posaçëm deputet për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin nga Fatmir Xhafajt.

“Ekzistojnë mangësi lidhur me punën, metodologjinë dhe ndikimin e komisionit ad hoc parlamentar për thellimin e reformave për qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Shumica e institucioneve të drejtësisë vendosën të angazhohen me komisionin vetëm në mënyrë formale, me shkrim, duke shprehur shqetësime për procesin dhe çështje kushtetuese si pavarësia e tyre dhe detyrimet e përcaktuara për raportim ndaj Kuvendit. Ekzistojnë mangësi lidhur me punën, mungesën e transparencës, gjithëpërfshirjes, metodologjinë dhe ndikimin real, si edhe rrezikun për përsëritje të punës tashmë të kryer në kuadër të negociatave të anëtarësimit. Është e rëndësishme që puna e komisionit ad hoc të jetë gjithëpërfshirëse, transparente dhe në përputhje me rezultatet pozitive të reformës në drejtësi të vitit 2016”.

Ky draft raport përfshin edhe zhvillimet brenda Policisë së Shtetit pjesë e rëndësishme kur flasim për Sundimin e Ligjit.

“Policia e shtetit mbetet e ndjeshme ndaj korrupsionit. Mangësitë mbeten në lidhje me transparencën dhe me efektivitetin me të cilin Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Auditimin e Pasurive dhe Konfliktin e Interesave kontrollon deklaratat e pasurive dhe interesave”.

Për përpjekjet e Ministrisë së Drejtësisë në dixhitalizimin e menaxhimit të dosjeve gjyqësore raporti thotë”

“Është ndarë buxhet i mjaftueshëm për zbatimin e një sistemi modern të integruar elektronik të menaxhimit të çështjeve në gjykata dhe prokurori, por krijimi i tij parashikohet vetëm për vitin 2030.Ky afat kohor është shumë i gjatë dhe rrezikon të jetë i dëmshëm për cilësinë e përgjithshme të drejtësisë”.

Gjykata Kushtetuese sipas draft raportit të Komisionit Europian, vazhdoi të funksionojë në mënyrë efektive, ndërsa moszbatimi i vazhdueshëm nga ana e Kuvendit i disa prej vendimeve të saj dhe pasiguria ligjore mbi kohëzgjatjen e mandateve të anëtarëve të saj përbëjnë një shqetësim./tch