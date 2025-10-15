LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet plantacioni me kanabis pranë kufirit greko-shqiptar

15 Tetor 2025, 16:27
Policia greke ka zbuluar një tjetër plantacion droge pranë kufirit greko-shqiptar.

Operacioni është zhvilluar nga oficerët e Departamentit të Narkotikëve të Nëndrejtorisë së Hetimit dhe Ndjekjes Penale të Krimit të Janinës, këtë herë në një zonë pyjore të Parakalamos, në Komunën e Pogonit pranë kufirit greko-shqiptar.

Sipas informacioneve, plantacioni u gjet i fshehur me kujdes në bimësi, në kuadër të hetimeve operative të synuara nga policia greke në zona të konsideruara të përshtatshme për kultivimin e paligjshëm të bimëve narkotike.

120 fidanë marijuane, me lartësi nga 10 deri në 50 centimetra, u shkulën dhe u sekuestruan nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia po heton për identifikimin dhe arrestimin e autorëve .

Çështja i është caktuar Njësisë Kundër Drogës në Janinë, e cila po përdor të gjitha informacionet e disponueshme për të identifikuar personat që ishin përgjegjës për kujdesin dhe kultivimin e plantacionit.

