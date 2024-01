Zbulohet plantacioni i drogës në Spanjë, arrestohen katër shqiptarë

Katër shqiptarë janë arrestuar nga policia në Spanjë pasi janë kapur duke punuar në një plantacion kanabisi.

Mediat vendase shkruajnë se plantacioni u zbuluar në një magazinë brenda së cilës ishin kultivuar 2500 bimë marijuane, nën kujdesjen e katër shqiptarëve të moshave 23 deri në 33 vjeç.

Zëdhënësja e Gardës Civile, Ana Cristina Ortin, shpjegoi se “ata kishin gjithçka të nevojshme për rritjen e bimëve.”

Ato ishin të pajisura me një sistem ndriçimi, lagështimi dhe ajrimi”. Gjithashtu, plantacioni ishte i lidhur me rrjetin publik. Gjyqtari ka urdhëruar paraburgosjen në Zuera të tre rojeve shqiptarë, por edhe të një personi tjetër, me precedentë të shumtë penale.