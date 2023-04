Zbulohet laboratori më i madh i kokainës në Europë, 18 në pranga

Laboratori më i madh i kokainës është zbuluar nga autoritetet spanjolle, ku në pranga kanë rënë 18 persona.

Mësohet se banda kriminale e trafikut të drogës ishte një strukturë shumëkombëshe e sofistikuar, ku prodhohej deri në 200 kg drogë në 24-orë, më i madhi në Evropë.

Policia spanjolle në bashkëpunim me atë të Portugalisë dhe Kolumbisë kanë sekuestruar rreth 1300 kg kokainë të pastër dhe 151 kg kokainë të përpunuar. Mediat e huaja bëjnë me dije se laboratori i drogës ishte vendosur në provincën Pontevedra dhe anëtarët e bandës punonin me turne 24 orë në ditë për të kultivuar bimët narkotike.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Organizata kriminale tashmë e çmontuar ishte shumë e sofistikuar dhe anëtarët e saj, detyrat e ndryshme të të cilëve ishin të organizuara mirë, përdorën masa të forta sigurie, të tilla si përdorimi i pseudonimeve, automjete mashtruese, maskimi si kamionistë dhe përdorimi i një protokolli të rreptë komunikimi”, deklaron policia spanjolle.

Mediat e huaja shkruajnë se për finalizimin e operacionit janë dashur më shumë se 7 muaj.