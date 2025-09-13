LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet armë zjarri dhe municion në banesë, arrestohen babë e bir në Vlorë

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 13:15
Aktualitet

Arrestohen në flagrancë babë e bir që posedonin armë zjarri dhe municion në banesë.

Në kuadër të punës së pandërprerë për evidentimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, si dhe për të parandaluar ngjarje të rënda kriminale që mund të ndodhnin nga përdorimi i tyre, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Duo”.

Si rezultat i këtij operacioni, u arrestuan në flagrancë shtetasit
B. K., 49 vjeç, me precedent penal të mëparshëm për armëmbajtje pa leje dhe K. K., 21 vjeç, djali i tij, banues të dy në fshatin Mifol.

Gjatë kontollit të ushtruar në banesën e tyre, në fshatin Mifol, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri automatike me fishek në fole gati për qitje, 1 krehër me municion, rreth 200 gëzhoja dhe 1 armë të ftohtë (thikë).

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme

