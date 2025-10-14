Zbërthimi i celularit të Evis Berberit, SPAK merr të pandehur administratorin e KESH-it (EMRI)
Administratori i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), Erald Elezi është marrë i pandehur nga SPAK.
Këtë e ka bërë të ditur kreu i SPAK, Altin Dumani gjatë raportimit të sotëm në Komisionin e Ligjeve në Kuvend. Duke iu përgjigjur pyetjeve të demokratit Belind Këlliçi, Dumani thekson se Elezit i është komunikuar akuza “shpërdorim detyre dhe “shkelje e barazisë në tendera”.
“Është fakt publik ish-drejtori i rrugëve është marrë i pandehur dhe është i dërguar për gjykim në gjyqtarin e seancës paraprake, drejtori aktual është marrë i pandehur.
Ish drejtori i KESH është marrë i pandehur dhe po hetohet”, tha Dumani.
Sakaq, e njëjta akuzë iu komunikua dje edhe kreut të ARRSH Gentian Gjyli.
Mësohet se provat ndaj Elezit janë siguruar nga materialet e sekuestruara në telefonin e ish-drejtorit të ARRSH-së, Evis Berberi, i cili është gjithashtu nën hetim për këtë dosje, por ndodhet në burg që prej marsit 2024 pasi u arrestua me urdhër të SPAK me akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave.
SPAK ka nisur hetimin pasuror ndaj 25 të dyshuarve, 22 individë dhe 3 subjekte private. Ndër fondet dhe tenderat e abuzuar janë edhe ato të eficensës së energjisë elektrike, të subvencionuara nga BE. Hetimet janë në zhvillim dhe përfshijnë një tjetër fraksion që lidhet me zyrtarë të lartë.
Në kohën e kryerjes së veprës penale, si Gjyli edhe Elezi ishin pjesë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO), në varësi të Evis Berberit.