Zbardhja e fatit të Ervis Martinajt, Rrumbullaku: Jemi në rrugë të mbarë

Lajmifundit / 3 Dhjetor 2022, 12:23
Aktualitet

Zbardhja e fatit të Ervis Martinajt, Rrumbullaku: Jemi në rrugë

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, thotë se hetimet  për zhdukjen e bosit të lojërave të fatit Ervis Martinajn janë në rrugë të mbarë.

‘Sot jemi për një çështje tjetër me madhore.

Por do tju përgjigjem shkurt. Absolutisht policia e shtetit është në rrugë të mbarë për hetimin e rastit për të cilin ju i referoheni.

Ne mendojmë se jemi në rrugën e mbarë për të zgjidhur rastin’- tha Rrumbullaku.

 

