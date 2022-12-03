Zbardhja e fatit të Ervis Martinajt, Rrumbullaku: Jemi në rrugë të mbarë
Lajmifundit / 3 Dhjetor 2022, 12:23
Aktualitet
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, thotë se hetimet për zhdukjen e bosit të lojërave të fatit Ervis Martinajn janë në rrugë të mbarë.
‘Sot jemi për një çështje tjetër me madhore.
Por do tju përgjigjem shkurt. Absolutisht policia e shtetit është në rrugë të mbarë për hetimin e rastit për të cilin ju i referoheni.
Ne mendojmë se jemi në rrugën e mbarë për të zgjidhur rastin’- tha Rrumbullaku.