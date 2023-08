Zbardhet vrasja në Shkodër, qëlloi me 14 plumba ish-lojtarin e Vllaznisë, shpallet në kërkim kampioni i Taekwondo-s me vëllanë

TIRANE-Sebastian Smakaj 29-vjeç, kampion i Taekwondo-s në Shkodër është shpallur në kërkim së bashku me vëllanë për vrasjen e shokut të tij, ish-futbollistit të Vllaznisë Gledis Kraja mbrëmjen e djeshme në lagjen "Qafëhardhi" teksa po lëvizte me makinë.

Burime nga policia e Shkodrës i thanë Report Tv se Sebastian Smakaj qëlloi me breshëri automatiku 23-vjeçarin Kraja. Pas ngjarjes autori me vëllanë u larguan me një makinë tip 'Peugeot' ngjyrë gri.

E ndërsa motivet ende nuk janë zbuluar, Report Tv mëson se ngjarja ka ndodhur pak metra pranë lokalit dhe picerisë që ka në pronësi familja e dy vëllezërve Smakaj. Gledis Kraja pasi hoqi dorë nga futbolli, aktualisht punonte në një kompani dezinfektimi.

Pas konfliktit, sipas policisë, Sebastian Smakaj qëlloi me automatik 14 herë Krajën. Report Tv sjell pamjet e makinës së Krajës, e cila është bërë shoshë nga plumbat që zbrazi nga kallashnikovi 29-vjeçari. 23-vjeçari u dëgua në spitalin e Shkodrës me shpejtësi, por nuk mundi të mbijetonte.

Gledis Kraja ka qenë futbollist tek ekipi i Vllaznisë në vitin 2013.