LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbardhet plagosja e 27-vjeçarit në Tiranë, policia arreston 3 persona dhe shpall një në kërkim, shkak sherri për...

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 14:44
Aktualitet

Zbardhet plagosja e 27-vjeçarit në Tiranë, policia arreston 3

Policia e Tiranës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme në “Zonën e Treshit”, ku 27-vjeçari R. Ç. mbeti i plagosur me armë zjarri në këmbë. Konflikti, sipas burimeve policore, ka nisur për shkak të një borxhi të pashlyer.

Në vijim të hetimeve, janë arrestuar tre persona: B. N., 47 vjeç, A. L., 42 vjeç, dhe I. K., 51 vjeç. Njëri tjetër, me inicialet S. N., 35 vjeç, është shpallur në kërkim.

Tre të arrestuarit dyshohen për veprat penale “Vrasje me dashje në tentativë” dhe “Mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit”. Ndërsa një prej tyre akuzohet edhe për “Moskallëzim krimi”.

Gjatë ngjarjes, gjatë një konflikti të çastit dhe për motive të dobëta, shtetasit B. N., A. L. dhe S. N. plagosën R. Ç., i cili aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital. Një person tjetër, G. Sh., 42 vjeç, u dëmtua lehtë me sende të forta.

Policia sekuestruar një automjet dhe sende të tjera të kundërligjshme që dyshohet janë përdorur nga autorët për të ikur nga vendi i ngjarjes.

Puna për kapjen e personit në kërkim dhe gjetjen e armës vazhdon nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës. Materialet procedurale janë referuar për veprime të mëtejshme ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion