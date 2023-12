Zbardhet kërkesa e SPAK për arrestin shtëpiak të Berishës: Nuk lejohet të komunikojë...

Mediat kanë siguruar kërkesën e SPAK për ‘arrestin e shtëpisë’ për Sali Berishën. Ish-kryeministri nuk lejohet të komunikojë me persona të tjerë përveç atyre që banojnë me të.

Kjo do të thotë se Berishës i ndalohet edhe komunikimi me ndjekësit e tij në facebook apo platformat e tjera sociale.

“... me masën e sigurimit “arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, në adresën e vetëdeklaruar në akte nga personi nën hetim Sali Berisha duke e urdhëruar atë të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në adresën rruga “Mustafa Matohiti”, duke u siguruar mbrojtja e tij me punonjës policie të shtetit si dhe ndalimin e komunikimit me persona të tjerë përveç atyre që bashkëjetojnë në të njëjtën banesë me të”- thuhet në kërkesën e zbardhur të SPAK.