Zbardhet atentati në "Don Bosko" ndaj Fation Muratit, armët i siguroi "ushtari" i Vis Martinajt (EMRI)

Policia duket se ka zbardhur atentatin ndaj lokalit të Fation Muratit në "Don Bosko" më 12 Mars ku mbeti e vrarë aksidentalisht banakierja Mimoza Paja.

Ditën e sotme, gjykata e Tiranës ka caktuar masën "arrest me burg" për 28-vjeçarin Nikoll Sherrniku, i cili akuzohet për kryerjen e veprës penale “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”.

Nikoll Sherrniku ndodhet në qeli, pasi u arrestuas më 17 Gushtin e vitit të kaluar, ku u kap në Shëngjin me automjetin e blindur tip “Toyota” me një kallashnikov me fishekë në fole gati për qitje, bashkë me drejtuesen e mjetit 34 vjeçarja, Flutura Berisha. Sipas Policisë, atëhere ata do të kryenin atentat.

Nikoll Sherrniku njihet si anëtarë i grupit të Ervis Martinajt dhe shok i ngushtë i nipit të tij të vrarë, Brilant Martinaj. Ai ka qenë i akuzuar si i përfshirë dhe në vrasjen e ish-efektivit Xhuliano Prela.

NJOFTIMI

Në vijim të punës për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes së ndodhur me datë 12.03.2023, në rrugën”Anastas Shundi”, e cila bën fjalë për vrasjen e shtetases Mimoza Paja dhe dëmtimin/plagosjen e disa shtetasve të tjerë në ambientet e një lokali në pronësi të vëllezërve MURATI, ju informojmë si më poshtë:

Sot më datë 07.06.2023 u bë ekzekutimi i vendimit Nr. 1220 datë 07.06.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë e cila ka vendosur caktimin e masës të sigurimit personal atë të “Arrest në burg“ ndaj personit nën hetim N. Sh., 28 vjeç, lindur dhe banues në Fushë - Kuqe, Laç, (aktualisht nën hetim me masën e sigurisë "Arrest në burg" edhe për vepra të tjera penale) si i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”.

Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera në funksion të procedimit penal nr. 1700 të vitit 2023 ka rezultuar se personi nën hetim, shtetasi N. Sh., me veprime aktive ka siguruar kushtet dhe mjetet materiale që kanë shërbyer për kryerjen e veprës penale. Këto veprime konsistojnë në marrjen e targave të huaja ne shtetin gjerman, sjelljen e tyre në Shqipëri, dhe vënien në dispozinon të këtyre targave personave të tretë (autorëve), të cilët më pas i kanë ruajtur dhe përdorur këto targa në një automjet tip “BMW” seria 5, ditën e ngjarjes.

Automjeti tip “BMW”, sëbashku me targat gjermane, është gjetur i djegur në fshatin Likmetaj, Manëz, Durrës.

Në funksion të këtij procedimi janë kryer veprime të shumta hetimore dhe ekzekutuar letër-porositë në Gjermani dhe në Kosovë.

Vijon puna nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për dokumentimin e plotë ligjor, me prova të autorëve të kësaj ngjarje kriminale