Zbardhet grabitja në Greqi, arrestohet 32-vjeçari shqiptar, në kërkim 2 bashkëpuntorët

Është zbardhur grabitja e ndodhur në Greqi, ndërsa në pranga ka rënë një shqiptar, dhe janë shpallur në kërkim dy të tjerë.

Mediat kanë bërë me dije se 32-vjeçari së bashku me 2 persona të tjerë ende të paindentifikuar, kanë tentuar të grabisin një shtëpi, tek e cila jetonte djali 60-vjecar me nënën e tij.

Sipas dëshmisë së këtyre të fundit, tre sulmuesit i kishin hyrë në shtëpi me dhunë, e rrahën dhe më pas e goditën me thikë. Gjithashtu ata kanë arritur të marrin 800 euro, një cek 3500 euro dhe nje telefon.

Autoritetet akoma vijojnë kërkimet për kapjen e dy bashkëpuntorëve të tjerë ende të paindentifikuar.