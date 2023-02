Zbardhet dinamika e grabitjes në Treviso, si u arrestua ‘skifteri‘ shqiptar

Është zbardhur dinamika e grabitjes që ndodhi gushtin e kaluar në Teviso, ku autor i dyshuar është një i ri shqiptar.

Faktet datojnë në vitin e kaluar kur, natën vonë, tre grabitës mes tyre dhe një shqiptar në dy episode të veçanta rrethuan dhe sulmuan disa të rinj gjatë pushimeve. Ata i kishin vendosur të rinjtë në shënjestër brenda një disko dhe i ruajtën teksa dilnin pas festës, duke ua marrë kuletat, celularët dhe disa qindra euro me forcë.

Viktimat 18 vjeçarë u goditën me dhunë të paprecedentë dhe u lanë të shtrirë në tokë nga 22-vjeçari shqiptar dhe dy grabitësit e tjerë.

Sipas dosjes hetimore ata janë goditur me shkelma në kokë dhe u dërguan me urgjencë për trajtim mjekësor të specializuar pas përplasjes me bandën e grabitësve.

Personi i arrestuar, me banim në zonën e Trevisos, por në fakt i pagjurmueshëm dhe pa vendbanim fiks, u vendos në një ambient akomodimi në zonën e Conegliano dhe u dërgua në burgun lokal të Trevisos në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.