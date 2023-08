'Zaptuan' me kanabis plantacionet e repartit në Zall-Herr, jepet masa e sigurisë për 3 ushtarakët

Ka nisur seanca për dhënien e masës së sigurisë për 3 ushtarakët e arrestuar në lidhje me parcelën e kanabisit që u zbulua në repartin ushtarak të Zall-Herr-it.

Masa do të jepet nga gjykata e Tiranës.

Në vijim të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë për shpërdorim të detyrës, 3 punonjës të repartit ushtarak, shtetasit:

– Gramoz Mullai, 52 vjeç, me detyrë Shef Seksioni i Sigurisë;

– Rustem Koçi, 25 vjeç, me detyrë Specialist për Zbulimin;

– Gentian Zhurda, 45 vjeç, me detyrë Specialist Sigurie.

Gjithashtu u proceduan penalisht dhe 4 shtetas të tjerë: A. J., 41 vjeç, me detyrë Specialist Infrasktrukture; P. H., 52 vjeç, me detyrë Zv/Komandant toge; I. D., 47 vjeç, me detyrë magazinier; P. D., 57 vjeç, me detyrë Komandant Reparti.