Yuri Kim takohet me Ramën në New York: Diskutuam për forcimin e marrëdhënieve Shqipëri-SHBA

Ish ambasadorja amerikane, Yuri Kim është takuar me kryeministrin Edi Rama në New York. Ka qenë Kim që ka ndarë një fotografi me kreun e qeverisë ndërsa ka zbardhur dhe detaje nga takimi.

“E lumtur të shihja kryeministrin Edi Rama në #UNGA78 , ku ai kryesoi debatin e Këshillit të Sigurimit mbi pushtimin e Rusisë në #Ukrainë. Ne patëm gjithashtu mundësinë të diskutonim mënyrat për të forcuar marrëdhëniet SHBA-Shqipëri, mbështetjen e SHBA-së për rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe bashkëpunimin tonë në NATO dhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.”, ka shkruar Yuri Kim.