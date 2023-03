Meta i pergjigjet Yuri Kim: Nuk mund të ketë 1 ambasadore target mbi 1 president

I pyetur në studion e emisionit “Opinion”, nëse presidenti ishte target i mesazhit te ambadasodres amerikane per vrasjen e reformes ne drejtesi, Ilir Meta sikurse kishte cituar edhe Zëri i Amerikës, Meta tha se askush nuk mund të ketë target presidentin

Fevziu: Reforma në drejtësi po kthehet si legjenda e Rozafës. Statusi i Ambasadores amerikane, pasuar edhe nga një status i zyrës së Komisionit Europian. Sipas VOA , ky status ju adresohet ju si një person që përmes platformës suaj po mundoheni të ktheni pas reformën.

Meta: Unë besoj që jemi endë në kuadër të revolucionit kulturor të reformës në drejtësi.

Fevziu: Këtë revolucion e keni votuar ju zoti Meta?

Meta: Është tjetër reforma që u votua dhe tjetër revolucioni kulturor që është katandisur. Ka 6 vjet që flitet për refromë dhe është paralizuar gjithë sistemi dhe problemi është që ata që e dështuan kërkojnë të shpikin fajtor.

Fevziu: A jeni target i Ambasadores?

Meta: Nuk mund të jem target i askujt sepse jam presidenti i vendit. Nuk mund të ketë një Ambasadore target mbi një president se ky është një problem tjetër. Nuk është Ilir Meta target i askujt. Një gjë ta kesh të qartë ti dhe kushdo. Nuk lejoj më të tallet njeri me atë reformë që e katandisën në atë formë.

Ambasadorja vetëm për Ilir Metën s’mund ta ketë, ashtu sikurse jam i sigurt që ai burimi për VOA është burim i Ambasadës Amerikane, por jo i ambasadores.

Ambasadorja në datën 23 mars në një takim që ka bërë në presidencë më ka kërkuar idetë e mia si mund të shkohet drejt një normaliteti dhe më 8 Prill drejtori i kabinetit i ka kthyer përgjigje bashkë dhe me një platformë ku i thotë, që edhe pse jemi në situatë karantine, ju lutem lexoni këto propozime të presidentit dhe presim propozimet tuaja. Këshilltari ligjor i presidentit do takohet me këshilltaren e saj. Presidenti i ka çuar një platformë me 14 pika që u bë publike, ku janë dhe pikat për çëshjet e drejtësisë, si zhbllokohet KED dhe si bëhen gjith proceset e tjera. Nëse ambasadorja ka ndonjë shqetësim ta shprehi./Opinion