Xabi Alonso pritet të zëvendësojë trajnerin Tuchel te Bayern Munich

Skuadra me më shumë trofe në Gjermani, Bayern Munich, do ndërpresë bashkëpunimin me Thomas Tuchel, në fund të këtij sezoni dhe do ta zëvendësojë me Xabi Alonson, raporton portali spanjoll “Relevo”.

Ish-mesfushori i Spanjës ka rezultate të shkëlqyera dhe është në krye të tabelës në Bundesligë dhe Ligën e Evropës dhe ka marrëdhënie të mira me Bayern Munich sepse një pjesë të karrierës së tij e ka kaluar në këtë klub. Për të ishte i intetesuar edhe Reali, por me vazhdimin e kontratës me Carlo Ançelotin, kjo mundësi u hoq përfundimisht.

Xabi Alonso e filloi karrierën e tij si trajner në vitin 2019 në akademinë e të rinjve të Realit, drejtoi skuadrën B të Sociedadit dhe nga viti 2022 është në pankinën e Bayer Leverkusen, me të cilin ëndërron titullin e parë kampion në historinë e klubit.