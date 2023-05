“Washington Post” sugjeron Shqipërinë: Provojeni në vend të Mykonosit!

Ndërsa jemi në prag të hapjes së sezonit veror, mediat më të njohura në botë vazhdojnë t’i bëjnë jehonë Shqipërisë turistike.

Më e fundit në radhë është gazeta prestigjioze “Washington Post” që teksa iu sugjeron qytetarëve amerikanë nëntë destinacione pushimesh verore më pak të mbipopulluara me njerëz, nuk lë pa përmendur dhe vendin tonë.

Sugjerimi është që në vend të Mykonosit në Greqinë fqinje, pushuesit mund të provojnë Shqipërinë, pasi do të gjejnë ujë të pastër kristal e çmime të përballueshme. Tundimi për ta vijon me përshkrimin e plazheve mesdhetarë, maleve idilikë për ecje e qyteteve antike.

Në vend të Mykonosit, provoni Shqipërinë. Greqia renditet lart për udhëtarët amerikanë këtë verë dhe ministri grek i Turizmit, Vasilis Kikilias po parashikon 10 deri në 20 për qind më shumë vizitorë në vend këtë vit, se sa i kaluari.

Si fillim, ishulli grek i Mykonosit ishte destinacioni kryesor ndërkombëtar në trend i Airbnb për përdoruesit amerikanë. Për një alternativë me ujë të pastër kristal dhe çmime të përballueshme, provoni fqinjin verior të Greqisë, Shqipërinë. Do të gjeni plazhe mesdhetare përgjatë Rivierës Shqiptare dhe në brendësi, malet janë idilike për ecje, çiklizëm dhe qytete antike.

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale artikullin e kolosit mediatik “Washington Post”. Në postimin e shefit të qeverisë shqiptare shkruhet:

JA EDHE KOLOSI MEDIATIK Washington Post, me jehonën e tij për Shqipërinë turistike e cila u jepet lexuesve si alternativa më e mirë edhe krahasuar me të superfamshmin Mikonosin fqinj, duke i ftuar të provojnë eksperiencën unike përgjatë bregdetit shqiptar me plazhe të kristalta qytete antike dhe male perfekte për sporte natyrore si paketa më e plotë e turizmit të qëndrueshëm, në vend të destinacioneve të mirënjohura por edhe të mbipopulluara të Mesdheut. /Top Albania Radio