Ledri Vula lëpin në skenë Dafina Zeqirin

Lajmifundit / 5 Shkurt 2015, 10:23
ledri-vula-dafina-zeqiriReperi Ledri Vula ka bërë një tjetër gjest adhurimi ndaj Dafina Zeqirit.

Këngëtari në skenë ka "lëpirë" dorën e Dafina Zeqirit ndërkohë që ajo ishte duke performuar.

Nuk është e qartë nëse veprimi i Ledrit ka qenë një truk për spektakël apo një ngacmim i vogël për këngëtaren.

Ledri dhe Dafia Zeqiri kanë qenë të lidhur së bashku për një kohë të gjatë kur ishin edhe një nga ciftet më të përfolura të shoubizit shqiptar.

Duket se edhe pas ndarjes ata vazhdojnë komunikimin dhe kanë mbetur miq të mirë!

