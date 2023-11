Vuçiç nga Parisi: Sa të jetë Kurti në pushtet, Asosacioni nuk ka për të ndodhur!

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, i cili po qëndron në Paris për Forumin dyditor të Paqes është i vendosur në qëndrimin e tij për mosnjohjen e Kosovës, ndërsa deklaron se derisa të jetë Albin Kurti në pushtet nuk do të ketë Asosacion.

"Nuk do ta njoh kurrë pavarësinë e Kosovës. Por unë kam 11 vjet që dëgjoj gënjeshtra”, tha Vuçiç.

“Ai zgjodhi se me cilët përfaqësues të Bosnjës dhe Hercegovinës do të takohej, kështu që pyes veten se çfarë parimesh hipokrite janë këto për respektimin e integritetit territorial”, tha ai, transmeton Telegrafi.

Siç transmeton “Danas”, Vuçiç tha se për të gjithë në Perëndim është e qartë se Kurti nuk dëshiron të formojë Asociacionin.

“Mendoj se e kanë të qartë të gjithëve se Kurti nuk dëshiron të formojë Asociacionin, nuk dëshiron përparim në dialog, dhe se gjithçka tjetër ishte marifete ballkanike që funksionuan për një ose dy ditë. Për ne është e rëndësishme të ruajmë jetën e serbëve në Kosovë, të ruajmë paqen, por nuk besoj se Asociacioni do të formohet ndonjëherë derisa Kurti të jetë në pushtet në Prishtinë”, tha Vuçiç.

I pyetur nëse ka pasur komente për kokëfortësinë e Kurtit për mospërmbushjen e marrëveshjes, Vuçiç thotë se edhe kur ka pasur, dhe se ka pasur shumë më tepër nga sa priste, nuk do ta thoshte këtë publikisht sepse, siç sqaron ai, nëse do të donin do ta thoshin vetë publikisht.

I pyetur nëse janë të sakta pretendimet e opozitës se atij i duhen zgjedhje për të njohur pavarësinë e Kosovës, ai përgjigjet duke cituar Aleksandër Tijaniçin se secili lëviz brenda kufijve të hipokrizisë së vet.

“Kosova e pavarur, së paku nga pikëpamja e shqiptarëve dhe e Perëndimit, është krijuar në kohën e Marko Jakshiqit, të DSS dhe Slobodan Samarxhiqit dhe të gjithë të tjerëve. Milosh Jovanoviqit, i cili atëherë ishte këshilltar apo çfarëdo… Pasi kjo ndodhi në kohën e tyre, 85 shtete e njohën pavarësinë dhe që kur unë jam president, 27 vende e kanë tërhequr njohjen”, tha Vuçiç.

Vuçiç sonte në Pallatin Elysee do të ketë një takim me presidentin francez Emmanuel Macron, me të cilin do të diskutojë për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Siç tha ai, Macron mund të pritet para fundit të vitit në Beograd.