Vuani nga pagjumësia, këto janë dy kurat natyrale për t’ju ndihmuar të bëni gjumë të mirë

Ëndërroni të flini tetë orë të qëndrueshme? Nuk jeni vetëm. Gati 60 për qind e amerikanëve po luftojnë me pagjumësinë, falë gjithçkaje nga ankthi mbi COVID-19 deri te ndërprerjet e vazhdueshme në rutinat tona.



Si rezultat, më shumë prej nesh po i drejtohen ndihmave rreth gjumit. Problemi është se ilaçet nuk japin shumë përfitime për gratë e moshës së mesme kur përdoren për një kohë të gjatë, thotë Daniel Hal Solomon. “Unë shpesh shoh gra që fillojnë me furnizimin me një javë ilaçe për gjumë, por një vit më vonë, ato ende i marrin ato çdo natë”, zbulon ai. “Ndërsa ilaçet mund të funksionojnë përkohësisht, hulumtimi ynë ka gjetur se përdorimi afatgjatë nuk ka një përfitim të qartë”.

Përveç efekteve të tyre anësore të mundshme (ëndrra të çuditshme dhe ecjen në gjumë), është e lehtë të krijosh një tolerancë ndaj këtyre ilaçeve.

Ndërsa efektiviteti i tyre zvogëlohet me kalimin e kohës, do t’ju duhet të merrni më shumë për të marrë të njëjtin përfitim. Për fat të mirë, ekspertët premtojnë se mund të flini të sigurt dhe të thellë në mënyrë natyrale.

Këtu janë dy kura natyrale për netët pa gjumë:



Nuk mund të biesh në gjumë? Provo këtë çaj

“Pija e re” e nxehtë e shëndetshme që përfshin rrjetet sociale për aftësinë e saj për t’ju ndihmuar të flini? Çaj marule. “Nëse keni prerë ndonjëherë kërcellit të marules rome, mund të keni vënë re një lëng të bardhë”, thotë Michelle Schoffro Cook. “Kur konsumohet si çaj në mbrëmje, na ndihmon të flemë”.



Hidheni dhe kthehuni gjithë natën? Shkoni drejt melodive qetësuese

Një studim i ri zbulon se muzika me ritëm më të ngadaltë dhe vazhdim më të gjatë të notave shkrin stresin për t’ju ndihmuar të flini. “Mendova se vetëm kompozimet klasike do të promovonin gjumin, por ne zbuluam se këto tipare muzikore janë më të rëndësishme se zhanri”, thotë autori kryesor i studimit Thomas Dickson, PhD. “Pasi të gjeni muzikën që funksionon për ju, dëgjojeni atë në të njëjtën kohë para gjumit për 30 ditë për të krijuar një lidhje me atë muzikë dhe gjumë – kjo do t’ju ndihmojë të flini më shpejt”.