Vuan nga leuçemia, Fondacioni Firdeus merr përsipër kurimin e vëllait të dy motrave që humbën jetën në aksident në Sarandë

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 11:17
Fondacioni Firdeus ka njoftuar se do të marrë përsipër kurimin e 10-vjeçarit, vëllait të dy motrave që humbën tragjikisht jetën në aksidentin e Sarandës, i cili vuan nga leuçemia.

Kreu i Fondacionit, Elvis Naçi, ka bërë të ditur lajmin përmes një postimi në Facebook, duke shprehur ngushëllimet për humbjen e dy vajzave dhe duke siguruar se do të jenë pranë familjes për trajtimin e djalit.

“Shprehim ngushëllime për humbjen e dy vajzave. Për vëllain e vogël, Fondacioni merr përsipër kurimin e tij. Nga mediat u njohem se vellai i tyre vuan nga leucemia dhe i derguam lajmin familjes se do te jemi ne krah te tyre per sherimin e djalit te vogel sa me shpejte qe te jete e mundur . Zoti ua lehtesofte kete dhimbje kaq te madhe”- shkruan Naçi, duke theksuar mbështetjen e Fondacionit për shërimin e djalit.

 

