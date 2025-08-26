Vuan nga leuçemia, Fondacioni Firdeus merr përsipër kurimin e vëllait të dy motrave që humbën jetën në aksident në Sarandë
Fondacioni Firdeus ka njoftuar se do të marrë përsipër kurimin e 10-vjeçarit, vëllait të dy motrave që humbën tragjikisht jetën në aksidentin e Sarandës, i cili vuan nga leuçemia.
Kreu i Fondacionit, Elvis Naçi, ka bërë të ditur lajmin përmes një postimi në Facebook, duke shprehur ngushëllimet për humbjen e dy vajzave dhe duke siguruar se do të jenë pranë familjes për trajtimin e djalit.
“Shprehim ngushëllime për humbjen e dy vajzave. Për vëllain e vogël, Fondacioni merr përsipër kurimin e tij. Nga mediat u njohem se vellai i tyre vuan nga leucemia dhe i derguam lajmin familjes se do te jemi ne krah te tyre per sherimin e djalit te vogel sa me shpejte qe te jete e mundur . Zoti ua lehtesofte kete dhimbje kaq te madhe”- shkruan Naçi, duke theksuar mbështetjen e Fondacionit për shërimin e djalit.