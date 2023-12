Vritet Thimi Deoboniku, shqiptari u ekzekutua nga një "killer" i maskuar para banesës në Athinë

Është identifikuar si Thimi Deoboniku (Prifti), 56-vjeçari shqiptar që u ekzekutua mbrëmjen e kaluar në lagjen Paleo Faliro të Athinës.

Shqiptari me precedentë të mëparshëm në fushën e narkotikëve u qëllua dy herë me armë zjarri në bark pranë pallatit ku banonte në rrugën 44 Atlantos, të kryeqytetit grek.

Autori ka qenë i maskuar me skafandër dhe u largua me shpejtësi me një motor, duke humbur menjëherë gjurmët për policinë.

Viktima është dërguar i gjallë në spitalin Evangjelismos, ku ka ndërruar jetë më pas si pasojë e plagëve të marra.

Nga vlerësimet paraprake, policia helene dyshon se kemi të bëjmë me vrasje për larje hesapesh.