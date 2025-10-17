LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrau veten brenda poligonit të qitjes, zbulohet identiteti i viktimës

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 14:09
Aktualitet

Vrau veten brenda poligonit të qitjes, zbulohet identiteti i viktimës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në një poligon qitjeje në Tiranë, ku një person ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra nga një armë zjarri.

Zbulohet identiteti i personit në rrethana ende të paqarta ka vrarë veten. Burime bëjnë me dije se bëhet fjalë për shtetasin Bledi Hasani.


Mësohet se personi në fjalë ka qenë klienet në këtë poligon te ‘Air Albania’, pasi kishte shkuar për qitje dhe herë të tjera në këtë vend.

Ndërkohë, sot teksa bënte qitje, dyshohet se e ka drejtuar armën nga vetja. Policia po heton rreth rastit në fjalë, për të zbardhur motivet që e çuan Hasanin të ndërmerrte këtë akt të rëndë.

NJOFTIMI I POLICISE
Rreth orës 13:30, brenda një poligoni në rrugën “Dervish Hima”, dyshohet se është vetëvrarë me armën e zjarrit me të cilën po kryente qitje, shtetasi B. H., 35 vjeç.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë, të cilat, në bashkëpunim me grupin hetimor, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion