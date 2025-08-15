LEXO PA REKLAMA!

Vrau vajzën shtatzënë me breshëri automatiku, Doksan Dushku kërkon lehtësimin e dënimit në Gjykatën e Lartë

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 12:22
Vrau vajzën shtatzënë me breshëri automatiku, Doksan Dushku

Doksan Dushku, i dënuar për vrasjen e vajzës së tij, Fatmira Dushku, në vitin 2014, ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë, duke kërkuar lehtësimin e dënimit. Krimi tronditi Shqipërinë 11 vite më parë, pasi i pandehuri qëlloi me armë automatike të bijën shtatzënë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.

Kërkesa e Dushkut bazohet në shfuqizimin e një paragrafi të nenit për bashkimin e dënimeve, duke kërkuar që të llogaritet dënimi i kaluar prej 11 vitesh dhe të lehtësohet burgimi.

Rrëfimi i ngjarjes:
Më 28 maj 2014, policia e Dibrës u njoftua për vdekjen e dyshimtë të Fatmira Dushkut në fshatin Sllatinë. Hetimet zbuluan se ajo kishte qenë shtatzënë dhe qëllimi i vrasjes nga i ati ishte për shkak të situatës së shtatzanisë dhe lidhjes së vajzës me një të afërm.

Sipas hetimeve, Doksan Dushku kishte pyetur vajzën për identitetin e personit që e kishte mbetur shtatzënë dhe kishte bërë përpjekje për të siguruar abortimin e saj në spitalin e Peshkopisë. Pas refuzimit të mjekut, ai vendosi të ndërmerrte vetë veprimin fatal.

Në natën e 27 majit 2014, pasi kishte biseduar me të afërmit për situatën, Dushku qëndroi në oborrin e shtëpisë dhe qëlloi vajzën me armë automatike, duke i shkaktuar vdekjen. Të shtënat dëgjohen nga familjarët e tij, të cilët arritën të marrin armën dhe të përpiqeshin të mbulonin gjurmët. Ai tentoi të prezantonte vdekjen si natyrale, duke marrë arkivolin nga Peshkopia me ndihmën e një të afërmi.

Fatmirës i ishte bërë varrimi të nesërmen, por dyshimet mbi shkakun e vdekjes ngritën hetimet që çuan në zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dënimin e të atit të saj.

