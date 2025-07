Vrau vajzën e tij 16 vjeçe dhe fqinjin italian, dënohet me burgim të përjetshëm Taulant Malajn

Ka marrë dënim maksimal Taulant Malaj, bukëpjekësi shqiptar që dy vjet më parë vrau vajzën e tij Jessica, 16 vjeç, dhe fqinjin e saj, Massimo De Santis.

Autori ka deklaruar se ky i fundit kishte lidhje me Tefta Malajn, ish-gruan e tij. Gjykata e Foggias vendosi burgim të përjetshëm, izolim gjatë ditës prej një viti e gjashtë muajsh, përveç masës së sigurisë së provës të barabartë me tre vjet.

Burri, 47 vjeç, u akuzua për vrasje të dyfishtë me dashje dhe tentativë vrasjeje me faktorë të shumtë rëndues, të kryera në Torremaggiore më 7 maj 2023. Malaj vrau me thikë vajzën dhe fqinjin e tij. Vajza e re vdiq ndërsa përpiqej të mbronte nënën e saj, e cila ishte plagosur, nga tërbimi i babait të saj. Një ngjarje e përgjakshme që ndodhi para syve të djalit tjetër të çiftit, i cili ishte 5 vjeç në atë kohë.

Gjyqi filloi më 22 mars 2024 para Gjykatës së Asisimeve të tribunalit të Foggias, ku ditët e fundit prokuroria kishte kërkuar një dënim me burgim të përjetshëm për të pandehurin me izolim gjatë ditës prej një viti e 6 muajsh. Avokati Roberto De Rossi, i cili asistoi Tefta Malajn, gruaja që ka ndryshuar mbiemrin që atëherë, nuk e ka konsideruar kurrë “të besueshme tezën e ngritur nga mbrojtja, për një defekt mendor të të pandehurit që i atribuohet një çrregullimi të gjumit.

Sjelljet e kryera menjëherë pas vrasjes nxorën në pah praninë e aftësive njohëse dhe dalluese, të mbështetura gjatë gjyqit nga dëshmia e psikiatrit mjeko-ligjor, Luigi Esposto, i cili e vizitoi të pandehurin në burg, duke përjashtuar praninë e patologjive psikiatrike”. Vendimi i sotëm ka konfirmuar plotësisht sistemin akuzues.