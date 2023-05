Vrau vajzën dhe një shtetas Italian, zbardhet dëshmia tronditëse e shqiptarit: Teftën nuk e vrara se dua ta shoh të vuaj

45-vjeçari shqiptar Taulant Malaj, i cili ka vrarë vajzën e tij 16-vjeçare dhe një shtetas italian që dyshohet se kishte lidhje intime me gruan e tij, ka rrëfyer se Teftës nuk i ka marrë jetën në mënyrë që ajo të vuante.

“Nuk po të vras ??se duhet të mbijetosh dhe të përjetosh gjithë dhimbjen që më ke shkaktuar”, mësohet të ketë deklaruar shqiptari, i cili kishte si synim që të vriste dhe djalin 5-vjeçar. Fillimisht u mendua se 16-vjeçarja kishte mbrojtur nënën me trupin e saj.

Nëna është e palëvizshme

Gjendja shëndetësore e Teftës, 39-vjeçares shqiptare, e cila në natën mes të shtunës dhe të dielës së kaluar u qëllua me thikë nga Taulant Malaj është e qëndrueshme. Gruaja është në një prognozë të rezervuar por jeta e saj nuk është në rrezik: ajo është plagosur me gjashtë plagë me thikë në bark.

Deklaratat e saj do të jenë themelore

Kur mbërriti në spital mësohet se Tefta ishte në shok, kështu që mjekët iu desh ta qetësonin, para se të merret në pyetje nga karabinierët. Deklaratat e saj do të jenë thelbësore si për të rindërtuar dinamikën e saktë dhe motivin e vrasjes së dyfishtë. Gruaja është shtëpiake, por herë pas here punon si kujdestare për disa të moshuar në fshat. Të dy janë të martuar prej 17 vitesh.

Hetime mbi përhapjen e videos

Ndërkohë, po vijojnë hetimet për të identifikuar se kush e ka publikuar videon e vrasjes së dyfishtë në internet dhe në rrjetet sociale.

“I bëjmë thirrje qytetarëve për ndjenjën e përgjegjësisë, duke i ftuar ata që për shkak të tragjedisë familjare të mos publikojnë më tej video dhe/ose imazhe makabre dhe të papërshtatshme, veçanërisht me respekt për familjarët”, thonë karabinierët të cilët po punojnë për të identifikuar se kush, deri më tani, e ka shpërndarë atë video.