Vrau tri gra, plagosi tri të tjera brenda ditës, Dan Hutra në 2007 ekzekutoi edhe gruan e parë

Dan Hutra, 40 vjec, vrau diten e sotme tri gra dhe plagosi tri te tjera, perfshire edhe ate me te cilen vitin e fundit kishte lindur nje vajze 4 muajshe.

Prezente ne banesen e Elena Hyses, 35 vjece, ku ndodhi krimi diten e sotme ne Paskuqan, ka qene edhe vajza e mitur nderkohe qe babai i saj, Dan Hutra, qelloi me bresheri arme duke lene te vdekura dy gra e duke plagosur dy te tjera.

Autori nuk ka komunikuar me asnjë nga personat që ndodheshin në banesën e ish bashkëshortes. Sapo ka hyrë ka qëlluar me breshëri duke lënë të vdekur motrën e ish gruas dhe të fejuarën e vëllait të saj. Burimet bëjnë me dije se atij i është bllokuar kallashnikovi dhe ka nxjerrë thikën.

Ne te njejtin interval kohe, ai rezulton se ka vrare edhe shtetasen Etleva Kurti, 31 vjece, ne zonen e Kamzes, pasi me vellain e saj, kishte pasur mosmarreveshje ne burg.

Njoftimi i policise: Paskuqan, Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 01.03.2023, rreth orës 12:30, në rrugën "Rustem Haklaj", në Kodër-Kamzë, shtetasi Dan Hutra, rreth 40 vjeç, ka plagosur me armë zjarri shtetaset Elena Hysa, 35 vjeçe, dhe Kujtime Hysa, 60 vjeçe (ish-bashkëjetuesja e tij dhe nëna e saj) dhe ka vrarë me armë zjarri shtetaset, Mevlute Hysa 30 vjeçe, (motra e ish-bashkëjetueses së tij) dhe Hasime Dafku 30 vjeçe, (e fejuara e vëllait të ish-bashkëjetueses).

Autori i dyshuar është shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tij. Do të ndajmë me publikun foton e autorit të dyshuar dhe mirëpresim çdo informacion për vendndodhjen e tij.

Autori i dyshuar është arrestuar për dhunë në familje në datën 16.06.2022, dhe është liruar me datë 16.02.2023.

Më parë, ai ka qenë i dënuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, ngjarje e ndodhur në vitin 2007, në Kukës.

Vrasja e gruas tjeter ne Kamze, hakmarrje per konfliktet me vellain e saj ne burg

Ndërkohë, në Kamzë, në rrugën "Besëlidhja", në rrethana ende të paqarta, në oborrin e banesës, është vrarë me armë zjarri shtetasja Etleva Kurti, 31 vjeçe.



Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe është ngritur një grup i posaçëm hetimor që po punon për identifikimin e autorit/ëve të dyshuar.

Informacion me të detajuar do të japim në vijim.

Autori Dan Hutra plagosi edhe ish te dashuren

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 01.03.2023, rreth orës 12:15, është paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore në spital, shtetasja M. G., 40 vjeçe, e dëmtuar me mjet prerës, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Dyshohet se kjo shtetase është dëmtuar me mjet prerës, në zonën e quajtur "Astiri”.

Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar.

Pas ketij njoftimi te policise eshte bere e ditur se autor i plagosjes eshte Dan Hutra i shpallur tashme ne kerkim nga ana e policise.

Ne vitin 2007 Dan Hutra u arrestua per vrasjen e gruas me te cilen jetonte ne ate kohe kur ishte emoigrant 25 vjec. Ai u arrestua ne dhjetor 2007 dhe me pas u denua me 25 vjet burg.

Hutra e kreu denimin dhe i lirua nje vit me pare por ne qershor 2022 bashkejetuesja e tij Elena Hysa e denoncoi ne polici per dhune ne familje per shkak te konflikteve e keqtrajtimeve te vazhdueshme.

Dan Hutra u arrestua por u la i lire me 16 shkurt 2023 sic thuhet nga gjykata pasi gruaja kishte terhequr denoncimin.

Pas ngjarjes se rende fotografia e Dan Hutres eshte shperndare ne gjithe vendin dhe policia eshte duke kryer aksione per kapjen e tij ende pa rezultat. /lajmifundit.al