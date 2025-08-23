Vrau të shoqen në sy të fëmijëve/ Zbulohet dosja e krimeve dhe dënimeve të 40-vjeçarit që nga viti 2013
Një krim tronditës ka ndodhur në Greqi, ku një shtetas shqiptar ka vrarë me thikë bashkëshorten e tij 36-vjeçare, para syve të katër fëmijëve të mitur.
Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Halkidës. Sipas mediave greke, autori, një 36-vjeçar shqiptar me precedentë penalë dhe probleme të shëndetit mendor, goditi për vdekje gruan pas një konflikti në banesë. Viktima u gjet e mbuluar në gjak, ndërsa fëmijët e saj në gjendje shoku kërkuan ndihmë te fqinjët.
Autoritetet greke kanë nisur një operacion të gjerë për kapjen e autorit, i cili është larguar nga vendngjarja. Raportohet se 36-vjeçari ishte i njohur për dhunë në familje dhe më herët ishte shtruar edhe në psikiatri, ndërsa kishte disa procedime të hapura ndaj tij.
Në dëshminë e saj, vajza e madhe e çiftit ka treguar se krimi ndodhi pas një sherri të ashpër mes prindërve, ku i ati mori thikën dhe sulmoi nënën pa mëshirë. Katër fëmijët, tashmë të mitur dhe pa nënë, janë marrë në kujdestari nga shërbimet sociale greke.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe si në komunitetin shqiptar ashtu edhe në opinionin publik grek. Policia është ende në kërkim të autorit, ndërsa hetimet po zhvillohen nën drejtimin e prokurorisë.
“Dosja e tij penale është gjithashtu e rënduar. Në nëntor 2024, ai u arrestua për dëbim administrativ, ndërsa në vitin 2019 ai ishte dy herë në duart e policisë për posedim droge.
Më parë, në vitin 2018, ai u dënua me një vit burg për dëshmi të rreme, ndërsa në vitin 2020 vuajti një dënim prej katër vjet e gjysmë burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe trafik droge.
Aktiviteti i tij kriminal mund të gjurmohet që nga viti 2013, kur ai u arrestua për falsifikim dhe hyrje të paligjshme në vend, me gjykatën që e konsideroi atë një të huaj të padëshirueshëm”, informon media greke.
Vrasja e tmerrshme para syve të fëmijëve të mitur ka tronditur shoqërinë e Volosit, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për ta gjetur atë.