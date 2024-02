Vrau shqiptarin, Gjykata lë në burg 27-vjeçarin në Podgoricë

Dino Ibrahimoviç i dyshuar për vrasjen e Edmond Mustafa është dërguar në Burgun Hetues në Spuz. Vendimin për paraburgimin e ka marrë gjyqtarja hetuese e Gjykatës së Lartë në Podgoricë, Suzana Mugosha.

“Prokurorja e lartë e shtetit në Podgoricë, Irena Buriq, në propozimin e saj, përveç ekzistimit të dyshimit të bazuar si bazë materiale dhe ligjore për caktimin e paraburgimit, që është parakusht themelor për të qenë në gjendje të flitet për ekzistimin e paraburgimi, theksoi se ekzistojnë edhe vija të rrezikut, përkatësisht baza e urdhrit të paraburgimit ndaj të dyshuarit Dino Ibrahimoviq, përkatësisht rreziku i arratisjes, rreziku i ndikimit te dëshmitarët, rreziku i përsëritjes së veprës penale, si dhe rreziku i katërt që realisht reflektohet në seriozitetin e veprave penale, mënyrën e ekzekutimit të tyre dhe pasojat e prodhuara, duke shpjeguar secilën nga këto katër baza në mënyrën e vet”, tha avokati i tij mbrojtës Damir Lekiç.

Ai theksoi se gjyqtari e njoftoi të dyshuarin për të gjitha të drejtat dhe detyrimet e tij në procedurë penale dhe përmbajtjen e plotë të propozimit për paraburgim.

“Përfshirë pretendimet për ekzistimin e dyshimit të bazuar, dhe pretendimet në lidhje me ekzistimin e katër bazave të paraburgimit, pas së cilës ajo e ka lejuar që të ketë një intervistë konfidenciale me avokatin mbrojtës. Vazhdon të mbrohet duke heshtur, dhe se ai nuk do të paraqesë mbrojtjen e tij dhe se nuk do të përgjigjet në pyetjet”, tha Lekiç.

Lekiç shton se pas kësaj, gjyqtarja ia ka dhënë fjalën prokurores, e cila ka deklaruar se në të gjitha aspektet i mbetet propozimit me shkrim për caktimin e paraburgimit, i cili gjendet në urdhrin për kryerjen e hetimeve. Ai shton se pas kësaj ai dhe kolegu i tij Nikolla Strugar kanë bërë të ditur se në asnjë pjesë nuk janë plotësuar kushtet për paraburgim.

“Dhe ajo sugjeroi që i njëjti person të ndalohej për të katër bazat e paraburgimit. As në aspektin materialo-juridik dhe as në kuptimin procedural-juridik, Lekiq thekson se gjyqtarët kanë sugjeruar se qëllimi i njëjtë i paraburgimit mund të arrihet edhe me masa të tjera alternative. Në fund, duke sugjeruar që ky propozim për paraburgim nga Prokuroria e Lartë e Shtetit. në Podgoricë të refuzohet si e pabazuar dhe të dyshuarit t'i lejohet të mbrohet në vazhdimësi të procedurës”, tha avokati.