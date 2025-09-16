Vrau personin 15 vite më parë dhe i plagosi vajzën, Prokuroria Dibër kërkon burgim të përjetshëm për autorin
Prokuroria e Dibrës, kërkon deklarimin fajtor dhe dënimin me burgim të përjetshëm të shtetasit Islam Meta. për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim”.
Nga hetimet rezultoi se ai ka vrarë me armë zjarri shtetasin Petrit Pupla, i cili ishte duke ecur në fshatin Vig me një tjetër person. Sapo ka kryer aktin, ai ka lajmëruan policinë dhe u largua drejt banesës së tij.
Djali i autorit, ka sqaruar se babai i tij kishte konflikt të vjetër me këtë shtetas pasi ai i kishte plagosur me armë vajzën e tij si dhe vajzën e vëllait, veprim për të cilin ai u dënua me 12 vite burgim.
Për këtë konflikt, megjithëse viktima kishte kryer dënimin palët nuk ishin pajtuar. Madje, kohët e fundit, para 3-4 muaj para se të ndodhte vrasja, shtetasi I.M. i dërgoi mesazh nëpërmjet dajës së tij, që viktima të mos shkonte më në fshat se nëse do t’i dilte para do ta vriste.
Motivi i kësaj ngjarje kriminale është hakmarrja, pasi viktima ka qëlluar dhe plagosur vajzën e të pandehurit.
Prokuroria Dibër kërkon deklarimin fajtor të të pandehurit I.M. për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim”, dhe dënimin e të pandehurit me burgim të përjetshëm.