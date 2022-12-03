Vrau partneren 19-vjeçare pas sherrit për motive xhelozie, ja kush është 25-vjeçari shqiptar dhe viktima (Emrat)
Zbardhen emrat e viktimës dhe autorit të ngjarjes së rëndë në Greqi.
Mësohet se 25-vjeçari shqiptar Qamil Taja ka vrarë me armë zjarri partneren e tij 19-vjeçare Kristjana Brakaj pas një sherri për motive xhelozie.
Pas krimit autori ka shkuar vetë në polici dhe ka rrëfyer krimin.
Ngjarja ndodhi mëngjesin e së shtunës në zonën e Pireut. Plagosja fatale duket se është shkaktuar nga një goditje me armë zjarri në kokë 19-vjeçarit.
Sipas informacioneve, çifti është përleshur edhe më parë, ndërsa burri dyshohet se ka qenë xheloz për të renë.
Gjithashtu, sipas të njëjtave informacione, aktori kishte përdorur drogë.